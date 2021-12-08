أثار الأرجنتيني إيفر بانيغا الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لتعرب جماهير الليوث عن قلقها خوفًا من رحيله.

حقيقة رحيل بانيغا

وحذف بانيغا اسم نادي الشباب من السيرة التعريفية الخاصة به عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، الأمر الذي اعتبرته الجماهير بأنه إشارة إلى مغادرته صفوف الفريق.

وأصبح اسم بانيغا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد انتشار أنباء احتمالية رحيله، خاصة أنه من أعمدة الفريق الأساسية ومن أبرز لاعبي الدوري.

وتداول رواد “تويتر”، رد بانيغا عبر “انستقرام” على تساؤلات حذفه اسم نادي الشباب من ملفه الشخصي، حيث قال إنه لم يحذفه الآن، وقام بإزالته منذ فترة طويلة، مضيفًا: “ويصادف أنهم لم يدركوا ذلك من قبل لا توجد مشكلة أنا سعيد جدًا في النادي”.

الشباب هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره ضمك، يوم 19 ديسمبر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، قبل مباراته المقبلة ضد التعاون في الجولة الـ14، يوم 27 ديسمبر.