قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت: إن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل “مأساة تفوق التصور”.

وأوضح بايدن في تغريدة على “تويتر” أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفًا: “نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توفير ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين”.

سقوط عشرات القتلى:

وكان حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، أعلن أن حصيلة الأعاصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70- 100 قتيل، داعيًا الرئيس، جو بايدن، إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.

وأضاف: “كنتاكي بحاجة إلى دعم فيدرالي للاستجابة لهذه الحوادث، لقد انقطعت الكهرباء بشكل واسع، وهناك حاجة لمولدات كهرباء طارئة في المنشآت الحيوية”.