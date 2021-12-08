حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا.

جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.

مخاوف بايدن

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أعرب عن مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في البيان أن الرئيسين كلفا فريقيهما متابعة (المحادثات) وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها.

فرنسا تحذر

كما حذرت فرنسا، روسيا من تنفيذ أي هجوم أو عمل عسكري ضد أوكرانيا في الوقت الذي أكدت فيه موسكو على حقها في الدفاع عن نفسها بمواجهة الاستفزاز الأوكراني.