ينتظر زوار موسم الرياض 2021، نهاية ديسمبر الجاري، انطلاق فعاليات مسرحية “بخصوص بعض الناس”، وهي إحدى المسرحيات التي تُقدم هذا العام ضمن الموسم، الذي استضاف منذ بدايته عددًا من المسرحيات التي يقدمها نجوم الفن.

وتتميز مسرحية “بخصوص بعض الناس”، بأنها أول مسرحية يشارك فيها النجم السعودي الفنان ناصر القصبي، وعدد من نجوم الفن السعودي والخليجي، الذين يمثل حضورهم إضافة كبيرة لجمهور وزوار موسم الرياض هذا العام.

وتنطلق فعاليات المسرحية ابتداء من الـ 29 من سبتمبر الجاري، وهي من إخراج محمد راشد الحملي، وتُعرض في مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض 2021.

و”بخصوص بعض الناس” مسرحية اجتماعية كوميدية، يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي ونخبة من النجوم، صورًا متناقضة من الحياة اليومية بتحدياتها المختلفة، عبر قوالب كوميدية خفيفة، تمنح الزوار روح البهجة والترفيه.

ويُتاح دخول المسرحية لجميع الفئات المجتمعية، من أفراد وعائلات، وتمثل واحدة من الفعاليات الاجتماعية والكوميدية التي تستقطب جماهير الفن، ومحبي الترفيه الكوميدي، وعشاق الفن الخليجي ونجومه.

ويُعد بطل المسرحية الفنان ناصر القصبي أحد أشهر نجوم الكوميديا الخليجية والعربية، وهو ممثل ومنتج سعودي صاحب مسيرة فنية طويلة، من أبرزها ثنائيته الناجحة مع الفنان عبدالله السدحان في مسلسل “طاش ما طاش” الذي استمر نحو 18 عامًا.