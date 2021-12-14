بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى مدينة الرياض، اليوم، لحضور اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

ولي العهد يستقبل وفد عمان

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

وفد عمان إلى قمة الرياض

ويضم الوفد الرسمي العماني، معالي وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، ومعالي وزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.