أعلنت غرفة المدينة المنورة عبر منصة التوطين عن توفر فرصة تدريب منتهٍ بالتوظيف حسب الكفاءة للعمل في محلات الذهب في الرياض.

شروط الوظيفة

وبحسب الإعلان فإن مركز علم الأحجار للتدريب أعلن عن دورة تدريب مجانية لتأهيل موظفين للبيع في محلات الذهب والمجوهرات وتنتهي بالتوظيف حسب الكفاءة والالتزام بالدورة التدريبية.

وصف الوظيفة

تصنيف الوظيفة : البيع بالتجزئة

الراتب: من 5000 إلى 9000

نوع الوظيفة: دوام كامل

حالة الوظيفة: سعودي

الجنس المطلوب: ذكر

تاريخ الإعلان: 04/12/2021

تاريخ انتهاء الإعلان: 31/12/2021

الإيميل للتواصل: [email protected]

رابط تقديم للمنشأة: https://t.co/BOdds121XY

المدينة: الرياض

الخبرة المطلوبة: 0

اللغة الإنجليزية: ليست مطلوبة

المؤهل المطلوب: ثانوي

الوظيفة: متاحة