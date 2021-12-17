تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقام غدًا السبت ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في منطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

دعم لامحدود:

وبهذه المناسبة رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود لمجال الفروسية والخيل العربية، قائلًا: “إن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج الخيل العربية، وهذا بفضل الله ثم الدعم الذي تجده الخيل من القيادة الرشيدة، حيث نحتفي بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في العرض الدولي لتكريم الفائزين، وختام هذا المحفل الكبير الذي تشرف المركز بإقامته باسم المؤسس الملك عبدالعزيز– طيب الله ثراه”.

من جانبه، ثمن مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، عبدالعزيز بن سعود المقبل، متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكافة أعمال العرض الدولي، وحرصه على إقامة هذا العرض بما يواكب تطلعات القيادة في المملكة، وتماشيًا مع رؤية 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن”.

4 بطولات:

ويشهد اليوم الختامي 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ (مهرات وأمهار وأفراس وفحول)، و6 بطولات لجمال الخيل العربية (أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2 و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول)، حيث تواصلت أمس المنافسات التأهيلية، وأقيمت فئتا الأمهار والفحول، وحقق المهر “سي إم أمادوس” لمربط الوطن المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين المجموعة (أ)، ونال المهر “شامخ أ” لمربط أجود المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهر “شامان العريب” لمربط العريب.

وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة (ب) حقق المركز الأول “ع ج فايق” لمربط تالا، ونال المركز الثاني “دي دنادن” لمربط العروبة، وجاء في المركز الثالث “كريم الخالد” لمربط نسايم.

وحقق مربط سما نجد المركز الأول عبر متباهي الهواجر في فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ونال المراكز الثاني المهر “إس جي صعود” لمربط الهوايل، ونال المركز الثالث المهر “صادح الخالدية” لمربط المجد.

وفي فئة الفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات فئة (أ)، حصل على المركز الأول الحصان “أمير الريح” لمربط الريح، ونال المركز الثاني “جي سي مشاغب” لعبدالله العريفي، والمركز الثالث “جسار البداير” لمربط البداير.