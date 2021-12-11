أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

المؤشرات الوبائية مستجدات اللقاحات:

ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:

– الأوضاع العالمية

– المؤشرات الوبائية

– مستجدات اللقاحات

– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

– أبرز الإحصائيات الصحية

بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات:

كما يتحدث خلال المؤتمر، سيف سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض خلال المؤتمر:

– بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات

– الحملات المشتركة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبين وزارة السياحة.