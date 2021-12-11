أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
المؤشرات الوبائية مستجدات اللقاحات:
ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر:
– الأوضاع العالمية
– المؤشرات الوبائية
– مستجدات اللقاحات
– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
– أبرز الإحصائيات الصحية
بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات:
كما يتحدث خلال المؤتمر، سيف سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستعرض خلال المؤتمر:
– بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات
– الحملات المشتركة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبين وزارة السياحة.
اترك تعليقاً