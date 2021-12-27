كشف الرئيس السابق لنادي الطائي، خالد العجلان، عن أسباب البداية المتعثرة للفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، مشيدًا في الوقت ذاته بالمدرب التشيلي لويس سييرا الذي نجح في إعادة الانضباط مجددًا.

سبب بداية الطائي المتعثرة:

وقال العجلان: “بداية الطائي كانت متعثرة لعدة ظروف أبرزها شهادة المدرب وشهادة الكفاءة المالية التي تعثرت بسبب مطالبة نادي النصر بمبلغ 300 ألف ريال، والتصرف الفردي لأحد إدارييه، حينها، بجانب عدم الاستقرار الفني”.

سييرا يُعيد الانضباط:

وتابع: “الطائي وفق في اختيار سييرا صاحب الشخصية المميزة والهدوء الذي يتسم به والانضباطية كذلك فلم يمر على الطائي مدرب يحضر قبل التدريب بساعتين لتجهيز الملعب للتدريب، وهو ما يحرج اللاعبين في المسائل الانضباطية”.

وأضاف رئيس نادي الطائي السابق تصريحاته قائلًا: “سييرا خلق هوية واضحة للطائي، وأصبح قريبًا من لاعبيه وعلاقته تشبه علاقة الآباء بأبنائهم وهذا ديدنه منذ أن كان في الاتحاد كونه يعي بأن اللاعبين أداة نجاحه”.

واختتم العجلان تصريحاته لبرنامج “المنصة” عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “جماهير الطائي تشبه جماهير الاتحاد في وفائها والتأثير في صنع القرار بداخله والتفاعل معه، ودعمه حتى ماديًّا ما أسهم في سداد مديونيات وجلب لاعب للفريق”.