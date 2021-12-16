أعلنت شركة بنان العقارية عن شراء مبنى تجاري (بلازا 46) بقيمة 73 مليوناً و100 ألف ريال في حي قرطبة مدينة الرياض والمقام على القطعة رقم (55-56-57-58-68-69-70-71) من المخطط رقم 2703.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن مساحة الأرض 6400 متر مربع والمساحة التاجيرية 5200 متر مربع، فيما من المتوقع أن يكون الدخل السنوي 6 ملايين ريال.

تمويل الصفقة:

ولفتت بنان العقارية إلى أنه تم تمويل جزء من الصفقة بقيمة 36 مليون ريال من التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الوطني ومبلغ 26 مليوناً و565 ألف ريال من التسهيلات الممنوحة من بنك الرياض وباقي المبلغ تم تمويله من التدفقات النقدية المتاحة في الشركة.

الأثر المتوقع:

وتابعت أن أسباب الصفقة هي زيادة المحفظة العقارية للشركة، أما الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سيكون إيجابي وسوف يؤدي إلى تحقيق زيادة في الايرادات ابتداءً من الربع الأول من عام 2022م.