أعلنت شركة بنان العقارية عن توقيع عقد شراء مبنى تجاري “بلازا 46” في حي قرطبة بمدينة الرياض بقيمة 73.1 مليون ريال.

قيمة الصفقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه تم تمويل جزء من الصفقة بقيمة 36 مليون ريال من التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الوطني ومبلغ 26.6 مليون ريال من التسهيلات الممنوحة من بنك الرياض، وباقي المبلغ تم تمويله من التدفقات النقدية المتاحة في الشركة .

إيرادات الشركة

وتتوقع شركة بنان أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي سوف يؤدي إلى تحقيق زيادة في الإيرادات ابتداء من الربع الأول من عام 2022م .