أعلن بنك الرياض عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بنسبة 5.4%، من القيمة الاسمية للسهم.

حصة السهم من التوزيع:

وذكر البنك في بيان نشر على موقع السوق المالية (تداول)، أن حصة السهم من التوزيع 0.54 ريال، بعد خصم الزكاة، وتصل القيمة الإجمالية للتوزيعات 1.62 مليار ريال.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

قفزة في الأرباح:

كان بنك الرياض قد حقق قفزة في أرباحه بنسبة 19.06% في الربع الثالث من 2021، إلى 1.543 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.296 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 2.05% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 1.512 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وذكر البنك، أن ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، بنسبة 19.0% يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات، كما ارتفع صافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب بيع الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.