تترقب الجماهير مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز، المقرر إقامتها في العاصمة الرياض، في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الفريقين.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد بوكا جونيورز:

ولعب برشلونة ضد بوكا جونيورز 3 مباريات من قبل، ولم يتمكن الفريق الأرجنتيني من تحقيق الفوز في أي مواجهة، حيث فاز الفريق الكتالوني مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وتعود المواجهة الأولى بينهما إلى كأس خوان جامبر عام 2003، حيث انتهت بالتعادل بنتيجة 1/ 1، قبل أن يفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز على بوكا جونيورز في كأس خوان جامبر عام 2008 بهدفين مقابل هدف، وكرر البارشا الفوز في البطولة ذاتها عام 2018 بثلاثية دون رد.

مواجهة مرتقبة في كأس مارادونا:

ووصلت بعثة فريقا بوكا جونيورز وبرشلونة، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهتهما في كأس مارادونا، يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد هذه المباراة التاريخية ليست الوحيدة في موسم الرياض، حيث تم الإعلان عن خوض باريس سان جيرمان بكامل نجومه مباراة في يناير المقبل ضد الفريق الموحد من نجوم الهلال والنصر بقيادة المخضرم أرسين فينجر.