انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز، بفوز الفريق الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2، ليتوج بلقب كأس مارادونا.

التعادل يحسم المباراة:

وبدأت مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولات اللاعبين لم تنجح، ليخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح نجم فريق برشلونة، فيران جوتجلا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد تلقيه عرضية مميزة من داني ألفيس، ليطلق تسديدة قوية ويهز الشباك عند الدقيقة 51.

وتمكن زيبالوس من تسجيل هدف التعادل لفريق بوكا جونيورز عند الدقيقة 77، بعد تمريرة مميزة من فابرا، واستمرت المحاولات لإحراز هدف جديد وتحقيق الفوز، ولكن لم تنجح، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ركلات الترجيح تمنح بوكا جونيورز اللقب:

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي فريق بوكا جونيورز ليتفوق على برشلونة بعدها أهدر لاعبوه ركلتين، ليتوج الفريق الأرجنتيني بلقب كأس مارادونا.

جدير بالذكر أن مباراة اليوم شهدت مشاركة داني ألفيس للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بعد انضمامه إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).