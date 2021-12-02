احتفل بوليفارد رياض سيتي باليوم الوطني الإماراتي، حيث تزين البوليفارد بصور القيادة الحكيمة في البلدين، وأعلام المملكة والإمارات.

وعبر إماراتيون عن سعادتهم بيومهم الوطني في منطقة بوليفارد رياض سيتي في الرياض.

إطلاق الألعاب النارية

كما تم إطلاق الألعاب النارية التي تزينت بها سماء بوليفارد رياض سيتي، تعبيرًا عن تضامن وبهجة السعوديين ومشاطرتهم أشقائهم في الإمارات الفرحة اليوم الوطني الإماراتي.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل هذه الأيام باليوبيل الذهبي للدولة، وذلك في الـ2 من ديسمبر 2021، حيث وجهت اللجنة المنظمة للاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ50 الدعوة إلى كل من يعتبر الإمارات وطنًا له للمشاركة في الاحتفالات.