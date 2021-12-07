أكد الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، الذي شارك في بطولة كأس العرب، أن الأخضر لم يكن هدفه التتويج بـ كأس العرب ولكن تحقيق النتائج الإيجابية للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

تعليق مدرب المنتخب السعودي:

وقال بونادي بعد المباراة: “سنسعى لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المشاركة، ودائمًا أُقدر من ينظر إلى الأمور بإيجابية”.

وتابع بونادي بعد مباراة السعودية والمغرب: “هدفنا المُعلن هو التواجد في مونديال قطر العام القادم في هذا المكان”.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب المغرب على الأخضر بهدف دون رد، سجله اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، لم يحاول المنتخب السعودي خلق أي فرصة هجومية لإحراز الأهداف في شباك الحارس عبدالعالي المحمدي الحارس المغربي.

زادت الخطورة بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني، حيث حاول منتخب المغرب عبر هجمات سفيان رحيمي وإدريس فتوحي إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

المغرب يفوز بهدف:

لم تتغير نتيجة المباراة، ليفوز منتخب المغرب ويصل رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ومحققًا للعلامة الكاملة بـ كأس العرب، بينما تجمد رصيد منتخب السعودية عند نقطة واحدة بعد خسارته في الجولة الأولى من الأردن وتعادله في الجولة الثانية مع المنتخب الفلسطيني.