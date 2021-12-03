أكد الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني لـ منتخب السعودية المشارك في بطولة كأس العرب، أنه ليس نادمًا على استدعاء الشباب لتمثيل الأخضر في البطولة المقامة حاليًّا في قطر.

منتخب السعودية غير نادم على مشاركة اللاعبين الشباب:

وتحدث بونادي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب فلسطين قائلًا: “اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء”.

وأضاف بونادي: “لم أندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج”.

وتابع مدرب الأخضر: “فترة الإعداد قصيرة جدًّا، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية”.

تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين:

ويملك منتخب السعودية سجلًا مبشرًا أمام المنتخب الفلسطيني حيث لم يخسر الأخضر في أي مباراة جمعته في تاريخه من قبل .

والتقى المنتخبان في 11 لقاء فاز فيها الأخضر بـ7 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر مطلقًا.

واستطاع المنتخب السعودي في زيادة غلته التهديفية أمام فلسطين وفاز عليه بأكبر نتيجة جمعت الفريقين بعدما تواجه المنتخبان في تصفيات كأس العالم الحالية بخماسية نظيفة.

والتقى الأخضر السعودي أمام فلسطين في بطولة كأس العرب مرتين فاز الأخضر في واحدة بنتيجة 2/ 1 وتعادل في واحدة بنتيجة 2/ 2.