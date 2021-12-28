استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الاثنين، تدريباتهم الجماعية، استعدادًا لمواجهة الفيصلي المقبلة.

كنو يشارك وبيريرا يعود للتدريبات:

وكان المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة بالأمس، قبل أن يخوض الزعيم حصة تدريبية اليوم تركزت في مجملها على النواحي الفنية.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية، بمشاركة محمد كنو بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، كما انتظم النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا في المران بعد انتهاء عقوبته.

وعاقب جارديم، بيريرا بالإبعاد عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية لمدة 10 أيام، وذلك بعد غضبه عن استبداله في ديربي الرياض المؤجلة من الجولة الثامنة، والذي حسمه النصر لصالحه.

الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.