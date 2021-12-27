أعلنت منصة أبشر اليوم عن أعلى اللوحات التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني والتي وصلت إلى 620 ألف ريال للوحة من الفئة الماسية وجاءت اللوحة بحروف د د د وأرقام 9999.

أما في الفئة الذهبية فقد بيعت لوحة ح ط ب 1 بمبلغ 250 ألف ريال فيما بيعت لوحة تحمل أ ب ل 9 بقيمة 66 ألف ريال وفي الفئة الفضية سجلت أعلى لوحة 58.500 ألف ريال برقم د ل ع 2000 فيما جاءت لوحة د ن و 111 بمبلغ 56 ألف ريال.

مزاد أبشر الإلكتروني

وكانت منصة أبشر أطلقت يوم الخميس الماضي مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث لتمكّن الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت في وقت سابق أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.