يضم معرض “أنا عربية”، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، العديد من المواهب التي خلقت خطًّا جديدًا من أناقة المنزل، يعكس الذوق الرفيع في قطع أثاث مميزة مصممة ومصنعة بأيادٍ عربية ماهرة، إذ لم يعد الذوق الشخصي مقصورًا على ما ترتديه، بل يشمل ما تزين به محيطك أيضًا، وقد أعادت تجربة الحجر المنزلي خلال جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” النظر في معنى الديكور والأثاث المحيطين بنا، ما جعل الاهتمام بأناقة وموضة المنزل من الأولويات لدى الكثيرين.

وقد اعتمدت العديد من قطع الديكور المعروضة حصريًّا في “أنا عربية” على الدمج بين الأساليب الشرقية العريقة ورشاقة خطوط التصميم الحديثة، حيث إن امتزاج التصاميم والخامات العربية مع المفاهيم الفنية الغربية خلق روحًا جديدة، ممتدة بفروعها إلى أصالة التراث العربي وبساطة التصاميم الحديثة.

وتُستخدم في تصاميم قطع الأثاث المميزة مواد وخامات متنوعة، كالزجاج والصدف والخشب وأقمشة المخمل والحرير والرخام والفيروز، وتعكس قطع الأثاث في معرض “أنا عربية”، كاللوحات المعلقة وأطباق الزينة، البعدين الديني والثقافي للمنطقة العربية، فتحمل معظمها آيات قرآنية وأسماء الله الحسنى المحفورة على الزجاج والخشب، بينما زُينت بعض المرايا بأبيات شعرية مكتوبة بالحديد، صاغها العرب في امتداح الجمال.

وقد أولت المصممات قطع الديكور في المعرض أهمية بالغة، إذ تمثل الحفاوة العربية في استقبال الزوار، فلا يخلو كشك من قطع الديكور المصممة بعبارات ترحيبية، لتُزين موائد الطعام ومداخل المنازل.

ويستقبل معرض “أنا عربية” المقام في منطقة “واجهة الرياض” الزوار يوميًّا من الساعة الـ 4.