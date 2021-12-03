ينتظر المنتخب السعودي مواجهة قوية مع المنتخب الفلسطيني التي ستقام غدًا، وذلك ضمن بطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في قطر.

تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين:

ويملك منتخب السعودية سجلًا مبشرًا أمام المنتخب الفلسطيني حيث لم يخسر الأخضر في أي مباراة جمعته في تاريخه من قبل .

والتقى المنتخبان في 11 لقاء فاز فيها الأخضر بـ 7 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر مطلقًا.

واستطاع المنتخب السعودي في زيادة غلته التهديفية أمام فلسطين وفاز عليه بأكبر نتيجة جمعت الفريقين بعدما تواجه المنتخبان في تصفيات كأس العالم الحالية بخماسية نظيفة.

والتقى الأخضر السعودي أمام فلسطين في بطولة كأس العرب مرتين فاز الأخضر في واحدة بنتيجة 2/ 1 وتعادل في واحدة بنتيجة 2/ 2.

السعودية في كأس العرب :

ويلعب المنتخب السعودي غدًا أمام شقيقه الفلسطيني وعينه على نتيجة إيجابية لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة أمام الأردن في المباراة الأولى .

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان خسر أول مباراة له في بطولة كأس العرب أمام منتخب الأردن بهدف دون رد أول أمس الأربعاء، بينما خسر منتخب فلسطين من المنتخب المغربي برباعية دون رد في مباراة الجولة الأولى.

ويتولى المدرب الفرنسي لورينت بونادي قيادة الأخضر في كأس العرب بالنيابة عن مواطنه هيرفي رينارد.