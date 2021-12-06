تترقب الجماهير مباراة مصر والجزائر ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، وسط طموحات بظهور المنتخبين بمستوى مميز.

المنتخبان في كأس العرب 2021

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر والجزائر على استاد الجنوب في الدوحة، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

وقبل مباراة الغد، يتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2021 برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبنفس عدد الأهداف، الأمر الذي يزيد من صعوبة المواجهة لحسم هوية المتصدر.

تاريخ لقاءات مصر والجزائر

وتواجه منتخبا مصر والجزائر في 20 لقاء رسمي من قبل، واتسمت المباريات السابقة بالتكافؤ الشديد والندية، حيث نجح محاربو الصحراء في تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل 6 انتصارات للفراعنة، وخيم التعادل على نتيجة 7 مواجهات.

وعلى الصعيد الهجومي، تتشابه ظروف المنتخبين أيضًا في المواجهات السابقة، حيث نجح لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم في تسجيل 24 هدفًا، فيما تمكن المنتخب الجزائري من إحراز 23 هدفًا.

وتعود آخر مواجهة بين مصر والجزائر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الفراعنة، وحسموا المباراة برباعية دون رد في النتيجة الأكبر بتاريخ مواجهاتهما.