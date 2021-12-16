يُقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

تاليسكا يواصل تألقه

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى تاليسكا، موضحة أنه تكفّل بتسجيل 7 أهداف من آخر 12 هدفًا للنصر في دوري المحترفين.

وظهر تاليسكا بشكل لافت خلال ديربي الرياض بين الهلال والنصر اليوم، ونجح في تسجيل هدف مميز من مهارة رائعة، بعد انفراده بالمرمى من هجمة مرتدة، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويتصدر قائمة الهدافين.

النصر يحسم الديربي بثنائية

وانتهى، منذ قليل، ديربي الرياض بين الهلال والنصر المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.