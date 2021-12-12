يبدو أن اللاعب البرازيلي تاليسكا بات قريبًا من مغادرة نادي النصر، وذلك وسط اهتمام من نادي كورينثيانز البرازيلي للتعاقد مع اللاعب.

تاليسكا يُعاني في الموسم الحالي

ويُعاني تاليسكا من تراجع في المستوى في المباريات الأخيرة مع العالمي، مما دفع تقارير صحفية برازيلية للحديث عن اهتمام نادي كورنثيانز بضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة.

وأشارت التقارير البرازيلية إلى وجود رغبة من إدارة كورينثيانز لإقناع تاليسكا بفسخ العقد مع العالمي لعدم قدرة النادي على دفع قيمة الشرط الجزائي لـ النصر.

كيف يُحاول كورينثيانز إقناع تاليسكا ؟

وستكون هناك محاولات من كورينثيانز لإدخال اللاعب البرازيلي جوليانو نجم النصر السابق في المفاوضات مع تاليسكا.

وكان تاليسكا انضم إلى العالمي في صيف 2021 لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.