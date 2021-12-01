توّج معالي المستشار بالديوان الملكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ،الفائزين والفائزات في مسابقتي “التقط العلم” و”منصة مكافآت الثغرات” اللتين أُقيمتا ضمن مؤتمر AtHack الذي استضافته المملكة على مدار الأيام الثلاثة الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض، كأكبر حدث تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط حضور تجاوز عشرات الألآف من المهتمين من داخل المملكة وخارجها.

إشادة بالجهود:

وأشاد معاليه في كلمة له بالمؤتمر، بالجهود التي بذلها ويبذلها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ بدايات تأسيسه، منوهًا بحرص واهتمام الاتحاد على بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني،عادًّا استضافة مؤتمر AtHack أمر يدعو للفخر والسرور.

بدوره قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، شكره وتقديره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، موضحًا أن مؤتمر AtHack لم يكن ليتم بهذا التنظيم الرائع والمُبهر دون الدعم الكبير الذي حظي به من معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه والزملاء المسؤولين في الهيئة.



وسلّم معالي رئيس هيئة الترفيه المتسابقين في مسابقة “التقط العلم” جوائزهم التي بلغ إجماليها 700 ألف ريال، ذهبت لخمسة فرق، هي: فريق (R3BILLIONS)، وفريق (DICEGANG)، وفريق (P4)، وفريق (JUSTCATTHEFISH)، وفريق(SUBNT).

جوائر للفائزين:

كما سلّم الفائزين في مسابقة “منصة مكافآت الثغرات” جوائزهم البالغة 300 ألف ريال؛ وهم: عبدالرحمن مكي وأنس نصر وتركي الحارثي وعبدالعزيز الماضي ونواف المطيري، بالإضافة إلى الفائزين بجوائز التقارير التي تجاوزت 5000 تقرير رفعت للمنصة.



الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر التقني الأضخم تجاوز حاجز 15 ألف شخص بوجود أكثر من 200 مدرب ومتحدث من 26 دولة مختلفة، وسجل المؤتمر أكثر من 2,300 زائر دولي، حيث تُعد هذه النسخة أكبر بثلاثة أضعاف من أي فعالية أمن سيبراني في المنطقة.

حضر التتويج مدير عام BlackHat ستيف ويلي، والمشرف العام على الأمن السيبراني عضو مجلس الإدارة المهندس محمد الشمراني ، والرئيس التنفيذي للاتحاد متعب القني .