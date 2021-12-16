تُعَد تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة، تجربة فريدة من نوعها في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

نقلة نوعية:

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الجهاز الافتراضي لمشاهدة تفاصيل الحجر الأسود والكعبة المشرفة يُعَد نقلة نوعية في مجال الواقع الافتراضي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستخدام تقنية الـ”VR” الواقع الافتراضي و”AR” الواقع المختلط, حيث يُمكِّن مستخدميه من مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، كما يرى الركن اليماني والحجر الأسود.

الشذروان:

ويمكن للمشاهد أن يرى التفاصيل في ذلك ورؤية “الشذروان” وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام, كما يمكن للزوار استخدام الجهاز للاستماع إلى أصوات الأذان، لافتاً الانتباه إلى المبادرة التي تمت بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى؛ وذلك من أجل أن يستمتع المشاهد بجمال الكعبة المشرفة، وتفاصيلها وجماليات المسجد الحرام.

