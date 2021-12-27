أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الوسائل الصناعية عن تحديد النطاق السعري لطرح “الوسائل الصناعية” المزمع بين 16-19 ريالاً للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد 2,500,000 سهم عادي من أسهم الشركة الحالية “أسهم الطرح”، تمثل نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وسيتم تخصيص عدد 2,500,000 سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249,990 سهماً.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 26 ديسمبر 2021م وتنتهي في تاريخ 30 ديسمبر 2021م.