حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من موجة من التقلبات الجوية الحادة والطقس غير المستقر يضرب البلاد خلال ساعات، مع اشتداد الرياح المصحوبة بالأمطار.

ذروة التقلبات الجوية:

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، منار غانم: إن البلاد دخلت في ذروة التقلبات الجوية، والتي تستمر حتى مساء الاثنين، مضيفة أن السواحل الشمالية وشمال الدلتا ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا، ستصاحبها سقوط حبات البرد.

وتابعت: “من المتوقع غدًا حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما سيزيد من الإحساس بالبرودة في الطقس، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تساقط كرات الثلج على مرتفعات سانت كاترين”.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، مع سرعة الرياح إلى 75 كم في الساعة.

نصائح من الأرصاد:

ونصحت غانم المواطنين بأهمية ارتداء الملابس الثقيلة، واتباع كافة تعليمات المرور خلال القيادة على الطرق السريعة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة بسبب نشاط الرياح، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء، والإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة.

كما أهابت بمرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، كما نصحت بتأجيل الخروج من المنزل لغير الضرورة بسبب الطقس.

وفي سياق متصل، قررت 6 محافظات مصرية حتى الآن تعطيل الدراسة في المدارس الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي “القاهرة والجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح”.