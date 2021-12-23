تم إصدار تحذير خطير للملايين من مستخدمي هواتف آيفون بعد تقارير عن مشكلات اتصال بالبلوتوث على نظام التشغيل iOS 15.

ويقول مستخدمو هواتف آيفون: إن هناك مشكلات كبيرة تؤثر على أجهزة النظام غير اليدوي في السيارات في كل من iOS 15.1 وiOS 15.1.1، حيث تسبب التحديث الجديد لنظام التشغيل في حدوث مشكلات في اتصال بلوتوث عند محاولة الاقتران مع سياراتهم.

مشاكل البلوتوث:

وتم الإبلاغ عن مشاكل الاتصال بالبلوتوث في العديد من السيارات، بما في ذلك أكورا وأودي وبي إم دبليو وشيفروليه وفورد وهوندا وهيونداي ولينكولن ومازدا ومرسيدس وميتسوبيشي وبورش وتويوتا وفولفو.

وحتى الآن لم يتوفر أي حل لهذه المشكلة، ولم تعترف أبل بوجودها علنًا، ويبدو أن هواتف آيفون 12 وآيفون 13 هي المعنية بمعظم المشكلات التي تم الإبلاغ عنها، على الرغم من تأثر جميع الطرز المدعومة بنظام التشغيل iOS 15.

طبيعة المشكلة:

ويقول بعض المستخدمين: إن المشكلة تظهر على نظام التشغيل iOS 15.2، وعلى الرغم من أن إصدار iOS 15.1.1 يهدف إلى “تحسين أداء المكالمات”، فقد كان له تأثير معاكس.

وأبلغ مستخدمو آيفون 13 أيضًا أنهم واجهوا مشاكل في الاتصال بالسيارة منذ إطلاق نظام التشغيل iOS 15 لأول مرة، مع مخاوف من تكون المشكلة في الجهاز، بعد أن سحبت الشركة هواتف آيفون 12 نتيجة لمشاكل في الصوت، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.