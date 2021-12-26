حذّر المختص الكهربائي ماجد الحربي، أهالي المناطق الشمالية، من دفاية التفصيل المصنوعة من هيتر المكيف؛ مؤكداً أنها بلا أمان وقدراتها تتجاوز تحمل مفاتيح الكهرباء.

غير مطابقة للمواصفات

وكتب الحربي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” رسالة لأهل المنطقة الشمالية.. الدفاية التفصيل مازال البعض يستخدمها رغم مصادرتها من قبل وزارة التجارة”.

وأضاف: “الدفاية من هيتر المكيف غير مطابقة للمواصفات، وقدرتها تتعدى 3000 وات، اكثر من 13 امبير، الفيش ما يتحملها أبدا”، مؤكد أناه بدون أمان.

التخلص من الدفاية التفصيل

وطالب مختص الكهرباء بضرورة التخلص من الدفاية التفصيل لتجنب خطورتها، واستبدالها بدفاية مطابقة للمواصفات.

يذكر أن محافظات المنطقة الشمالية سجلت انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم الأحد وصلت (-1) مئوية، خاصة في محافظة القريات لتكون الأدنى على مستوى المملكة، وتلتها محافظة طريف بتسجيلها درجة حرارة مماثلة.