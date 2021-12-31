حذّر أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة الدكتور محمود الأحمدي، من تناول اللحوم بشكل يومي مثل الكبسة والمفطح؛ لأنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم.

الكبسة وعلاقتها بالكوليسترول:

وقال الأحمدي، في تصريحات لقناة السعودية: “لا يمكن أن نأكل كبسة كل يوم ومفطح كل يوم؛ فكمية اللحوم اليومية هذه سوف تزيد من كوليسترول الدم بدون شك”.

تناول كبد الحيوان:

وحول تناول كبد الحيوانات أضاف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني أن جميع الأعضاء الحيوانية إذا تناولناها بشكل يومي يزيد نسبة الكوليسترول في الدم، لافتًا إلى أن أكل اللحوم مفيد صحيًّا، ولكن الضار هو تناولها بكميات كبيرة هو الذي يجعلها تتحول من نافعة إلى ضارة.

أهمية الخضراوات:

ونوّه الأحمدي إلى ضرورة الاعتماد على الفواكه لما بها من ألياف مفيدة للجسم، وكذلك الإكثار من الخضراوات الخضراء فهي التي تمنع تكوّن الكوليسترول بالجسم، لأننا نستبدل ما يدخل الجسم من بروتينات ودهون بطعام آخر وهو الخضراوات.