أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المنجم للأغذية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 16 /05 /1443 هـ الموافق 20 /12 /2021م برمز تداول 4162 وبالرمز الدولي SA15DGU21117 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ضبط حدود التذبذب

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.