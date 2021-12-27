حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراته في الجولة الـ14.

نتائج مباريات اليوم:

وأُقيمت 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وابتسمت لأصحاب الأرض؛ حيث تمكنوا من تحقيق الفوز.

ونجح الطائي في الفوز على الفيصلي بنتيجة 3/ 1، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوز صعب على الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما تمكن الاتحاد من تحويل تأخره بثنائية ضد الاتفاق إلى فوز قاتل بثلاثية.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 29 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، يليه ضمك برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب الذي يستعد لمواجهة التعاون غدًا.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال، وحل الفيحاء سادسًا بـ20 نقطة، ثم الرائد برصيد 18 نقطة، يليه الرائد بـ18 نقطة.

ويتواجد الفتح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق والطائي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، متساويًا مع فريقي الفيصلي وأبها.

ويحتل الباطن المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة أيضًا.