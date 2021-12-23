حافظ نادي باريس سان جيرمان على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك رغم تعادله مع فريق لوريان بهدف لكل فريق، أمس الأربعاء في الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة.

باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي

ويتواجد سان جيرمان في الصدارة برصيد 46 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نادي أوليمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني ونادي نيس ثالثًا برصيد 33 نقطة، ورين رابعًا برصيد 31 نقطة، مونبيليه خامسًا برصيد 31 نقطة.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ19

أما نادي موناكو فيتواجد في المركز السادس برصيد 29 نقطة، ونانت سابعًا وليل ثامنًا في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة لكل فريق، ولانس تاسعًا برصيد 27 نقطة، ستراسبورج في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، يليه ليون في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، أنجيه في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، فريق ستاد بريست في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، ستاد ريمس في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، تروا في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، كليرمون فوت في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة، بوردو في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، ميتز في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة، لوريان في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، سانت إيتيان في المركز الـ20 برصيد 12 نقطة.

وتم تأجيل مباراة كليرمون فوت ضد نادي ستراسبورج في الجولة الـ19.