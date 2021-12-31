رفع المستشار تركي آل الشيخ سقف التشويق والإثارة قبل انطلاق حفل رياض تريو نايت في ليلة رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض 2030.

وكتب آل الشيخ تغريدة مختصرة قال فيها: ليلة تاريخية في موسم الرياض، مع رموز للنار المشتعلة المتوهجة؛ ما جعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها خلال دقائق.

13 فنانًا في ليلة رياض تريو نايت:

يُذكر أن الحفل الأضخم في رأس السنة “رياض تريو نايت” سيضم 13 فنانًا هم محمد عبده، وليد الشامي، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسماء لمنور”.

حفل استثنائي:

وكان الفنان محمد عبده قد استبق الحفل بتصريح قال فيه: “الحفل وصوتي سيمثلان الفن الأصيل الهادف الذي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ويُصحح مفاهيم الحفلات”، مشيرًا إلى أن تنظيم الحفل سيكون مُتقنًا كالعادة.

أما الفنان نبيل شعيل فقد أوضح أنه سيكون على طبيعته وعفويًّا خلال أدائه على المسرح، مطالبًا جميع زملائه بالعفوية وأن يكونوا طبيعيين، حتى يستمتع الجمهور، موجهًا الشكر للمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تنظيم هذا الحفل.

بينما قالت الفنانة أنغام لحظة وصولها الرياض في وقت سابق: إن الحدث غير عادي هذه المرة، حيث إن موسم الرياض يجعلهم يتخيلون، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل.