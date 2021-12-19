كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تركي العمار، سر احتفاله بعد تسجيله لهدف في شباك ضمك اليوم.

هدددددف!⚽

د 83 الهدف الخامس لـ الشباب عن طريق تركي العمار

الشباب 5 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/rtLvwiP836 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021

تركي العمار يوضح سر احتفاله بالهدف:

وتحدث تركي العمار خلال تصريحاته للقنوات الناقلة، قائلًا: “الفوز العريض على حساب ضمك اليوم يرجع إلى تكتيك المدرب الذي نجح في بسط نفوذه وسيطرته”.

وعن سبب الاحتفال بهدفه عن طريق مطالبة الجميع بالصمت، قال العمار: “لا أقصد أحدًا بذلك، لكنني عملت كثيرًا وطورت نفسي، وأحتاج إلى دقائق لعب أكثر لأقدم ما لدي”.

ونجح تركي العمار في تسجيل هدف الشباب الخامس في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند الدقيقة 83، واحتفل بالمطالبة بالصمت؛ والإشارة بأنه لا يسمح الانتقادات، ما أثار حالة من الجدل.

الشباب يكتسح ضمك بخماسية:

ولعب الشباب ضد ضمك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بخماسية دون رد ليخطف أول بطاقات التأهل إلى الدور التالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).