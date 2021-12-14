وجه ‏الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رسالة إلى رجال الأعمال، مفادها أن من يريد الاستثمار في عسير فعليه الاتصال به شخصيًّا، وسوف يقوم بربطه بالجهة المختصة في هيئة تطوير عسير لتذليل أي صعوبات.

جاء ذلك خلال رد أمير عسير على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر خلال برنامج “في الصورة” المذاع على روتانا خليجية.

عجز المياه:

كما تحدث ‏الأمير تركي بن طلال عن المياه في المنطقة، وأكد أن هناك عجزًا في كمية الماء الآن في عسير 90 ألف متر مكعب، وبعد شهرين فقط سيكون العجز صفرًا.

المدينة الجامعية:

وعن المدينة الجامعية، قال ‏الأمير تركي بن طلال: إنه تم الانتهاء بنسبة 98% بالمائة، وفي الفصل الدراسي الثاني متوقع أن تكون كل الكليات نُقلت، والطرق المؤدية للجامعة جاري العمل على تطويرها.

مطار أبها 2024:

وردًّا على سؤال بشأن مطار أبها، كشف تركي بن طلال أنه في يناير 2022 سيتم اختيار موقع المطار الجديد بعسير، ويبدأ التنفيذ مع بداية عام 2024، حيث تم اختيار موقعين ويتم تحديده من هيئة الطيران المدني.

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