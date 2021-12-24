بعد خلاف دام لأكثر من 10 سنوات شهد أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال صلحًا بين أفراد من قبيلة المنجحة بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير.

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بعد خلاف دام لأكثر من 10 سنوات:

الأمير #تركي_بن_طلال يشهد صلحًا بين أفراد من قبيلة المنجحة بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير، ويسلّم شهادات شكر لخمسة محافظين مقدمة من قائد القوات المشتركة. pic.twitter.com/BxczxOEw2p — إمارة منطقة عسير (@emartasir) December 24, 2021

جهود الأمير تركي بن طلال

وعبر أبناء القبيلة عن شكرهم لجهود أمير عسير التي قادت إلى الصلح بين المتخاصمين مؤكدين أن اهتمامه بمتابعة أمور المواطنين وتفقد مشاكلهم يأتي ضمن النهج الذي تسير عليه قيادة الدولة.

وخلال حفل خطابي أعد بهذه المناسبة سلّم الأمير شهادات شكر لخمسة محافظين مقدمة من قائد القوات المشتركة وذلك نظير تنفيذهم بإتقان مهام توزيع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة على عدد من أسر الشهداء بمحافظاتهم.

المحافظون المكرمون

وشملت أسماء المحافظين الذين استلموا هذه الشهادات كلًا من محافظ البرك عبدالرحمن بن الحسين آل عبده، ومحافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، ومحافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا، ومحافظ المجاردة سعيد علي دلبوح، ومحافظ محايل علي إبراهيم الفلقي.