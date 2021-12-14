كشف الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مساء أمس الاثنين ، عن اللقاء الذي جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتكليفه بمهمة تطوير منطقة عسير، وذلك خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية مع الإعلامي عبدالله المديفر.

توجيه القيادة:

وقال أمير منطقة عسير: إنه فوجئ بتوجيه من القيادة بالذهاب إلى القصر الملكي في فبراير 2018، مشيرًا إلى أن طريقة استقبال ولي العهد له أوضحت له أن هناك شيئًا مهمًّا بانتظاره.

صدور أمر الملك بتعيينه نائبًا لعسير:

وأضاف أن ولي العهد أخبره بصدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير، وتطويرها لتصبح في مصاف المناطق المتقدمة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تطوير عسير ولجان تنفيذية للهيئات المختلفة، وتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تطوير المنطقة.

أهمية المسؤولية:

وذكر أنه استشعر أهمية المسؤولية المسندة إليه من طريقة حديث ولي العهد عن المهمة ومنطقة عسير، موضحًا أن ولي العهد يحبها ويؤمن بقدرات أهلها في النهوض بمنطقتهم ووضعها بمصاف المناطق المتقدمة.