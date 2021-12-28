كشفت مصادر يمنية خاصة لـ”العربية” عن تسرب نفطي في الأنبوب المتصل بخزان صافر النفطي العائم قبالة الحديدة.

وكان مسؤول يمني قد كشف فجر الاثنين عن حدوث تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر قبالة سواحل الحديدة، غربي البلاد، والذي يوصف بأنه “قنبلة موقوتة” يهدد بكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة “ابتزاز سياسي”.

تسرب وكارثة:

وقال وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، في تغريدة وصفها بـ”عاجل وهام” على صفحته بموقع تويتر، فجر الاثنين: إن “هناك تسريبًا من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر”، معتبرًا ذلك “كارثة ستحل في البحر الأحمر”.