تمنح فعاليات موسم الرياض 2021 منذ بداياتها الأولوية الدائمة لذوي الإعاقة في جميع برامجها وفعالياتها المتنوعة، بدءًا من لحظات وصولهم حتى مغادرة مناطق الموسم المتوزعة في العاصمة الرياض.

مواقف مخصصة:

ويبدأ اهتمام موسم الرياض بذوي الإعاقة من اللحظات الأولى لوصولهم إلى مناطقه المتنوعة، حيث يتيح لهم مواقف مخصصة لهم دون غيرهم، في أقرب المواقع من البوابات، بما يضمن وصولهم السريع، وكسبهم الوقت دون عناء، كما خُصصت لهم مسارات متعددة، هي الأسهل من نوعها مراعاة لأوضاعهم ومنحهم أفضل التجارب في فعاليات موسم الرياض المتنوعة.

مرافقون:

ويميز الموسم ذوي الإعاقة بتخصيصه مرافقين لهم في الألعاب والفعاليات المعتمدة على المغامرة، لضمان سلامتهم، إضافة إلى تخصيص مداخل ومسارات مخصصة للعربات المتحركة، وسيارات كهربائية في عدد من المناطق لتقديم الخدمة اللازمة لهم، ومنحهم أرقى سبل الراحة، وأكثر ألوان الرفاهية وأمتعها خلال حضورهم فعاليات موسم الرياض 2021.