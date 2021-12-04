كشف المدرب الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني لـ منتخب السعودية، عن تشكيلة الأخضر الأساسية، التي ستخوض مباراة السعودية وفلسطين بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس العرب.

تشكيلة الأخضر:

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “زيد البواردي، سليمان هزازي، مشعل صبياني، وليد الأحمد، نواف بوشل، سعود عبدالحميد، حامد الغامدي، علي مجرشي، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان”.

أما القائمة الاحتياطية لـ المنتخب السعودي فجاءت مكونة من: “محمد اليامي، نواف العقيدي، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، بدر منشي، نايف الماس، تركي العمار، إبراهيم محنشي، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله الحمدان”.

تصريحات بونادي قبل مباراة السعودية وفلسطين:

وفي المؤتمر الصحفي لـ مباراة السعودية وفلسطين أمس الجمعة قال بونادي: “اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء”.

وأضاف بونادي: “لم أندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج”.

وتابع مدرب الأخضر: “فترة الإعداد قصيرة جدًّا، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية”.

ويملك منتخب السعودية سجلًا مبشرًا أمام المنتخب الفلسطيني حيث لم يخسر الأخضر في أي مباراة جمعته في تاريخه من قبل .

والتقى المنتخبان في 11 لقاء فاز فيها الأخضر بـ7 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر مطلقًا.