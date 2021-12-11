كشف المدربان، المغربي الحسين عموتة والجزائري مجيد بوقرة، عن تشكيلة مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب التي تنطلق بعد قليل على ملعب الثمامة في قطر.

تشكيلة مباراة المغرب والجزائر:

وجاء تشكيل منتخب الجزائر مكونًا من: “رايس مبولحي في حراسة المرمى، حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد الأمين توقاي، عبدالقادر بدران، حسام مريزيق، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني، مروان زروقي”.

أما تشكيلة منتخب المغرب فجاءت مكونة من: “زينتي في حراسة المرمى، بدر بانون، سعد الدين، ناهيري، شيبي، جبرين، وائل الكرتي، عبدالإله الحافيظي، حداد، وليد أزارو، أشرف بن شرقي”.

وسيواجه الفريق القطري الفائز من مباراة ديربي شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر، الذي ينطلق مساء اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

يذكر أن منتخب الجزائر كان صعد لدور الثمانية كثاني المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بينما صعد منتخب المغرب كأول المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس العرب:

وتأهل حتى الآن إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب كل من منتخبات قطر وتونس ومصر، في انتظار تحديد المنتخب الرابع بين فريقي الجزائر والمغرب.

جدير بالذكر أن منتخبي الجزائر والمغرب تأهلا إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2022، حيث يتواجد المنتخبان في التصنيف الأول بالقارة الإفريقية قبل إجراء القرعة.