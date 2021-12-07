كشف المدربان البرتغالي كارلوس كيروش والجزائري مجيد بوقرة عن تشكيلة منتخبي مصر والجزائر للمواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

تشكيل منتخب مصر:

وجاء تشكيل المنتخب المصري مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد فتوح، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، حسين فيصل، مروان حمدي”.

تشكيل منتخب الجزائر

أما تشكيل منتخب الجزائر فجاء مكونًا من: “رايس مبولحي، حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد توقاي، عبدالقادر بدران، زكريا دراوي، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح”.

وقبل مباراة المنتخبين، تحددت منتخبات مرحلة دور الثمانية في بطولة كأس العرب 2021، وذلك بعد نهاية مباراتي السعودية والمغرب، فلسطين ضد الأردن.

واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، حيث تأهل كل من قطر وعُمان تونس والإمارات والمغرب والأردن والجزائر ومصر.

واحتل منتخب قطر المركز الأول عن المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بينما تأهل منتخب عمان ثانيًا برصيد أربع نقاط.

وعن المجموعة الثانية تأهل منتخب تونس أولًا برصيد ست نقاط، بينما تأهل منتخب الإمارات ثانيًا برصيد ست نقاط.

وعن المجموعة الثالثة، تأهل منتخب المغرب، أولًا برصيد تسع نقاط وبالعلامة الكاملة، بينما تأهل منتخب الأردن ثانيًا برصيد ست نقاط.

وعن المجموعة الرابعة، ضمن منتخبي مصر والجزائر التواجد في دور الثمانية، لكن مباراة المنتخبين مساء اليوم ستحسم صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني عن المجموعة.

يذكر أن مباريات بطولة كأس العرب 2021 تنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري.