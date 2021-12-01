أعلن مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة عن تشكيل فريقه ضد المنتخب السوداني في أولى مواجهات في بطولة كأس العرب 2021.

تشكيل الجزائر

وجاءت تشكيلة المنتخب الجزائري مكونة من رايس مبولحي- حسين بن عيادة – الياس شتي – جمال بن العمري – عبدالقادر بدران – حسام الدين مريزيق- سفيام بن دبكة – ياسين براهيمي – أمير سعيود – هلال العربي سوداني – بغداد بونجاح.

وتنطلق مواجهات المجموعة الرابعة في كأس العرب بين الجزائر والسودان في تمام 1:00 بتوقيت السعودية .

مدرب منتخب الجزائر

ويقود القيادة الفنية اليوم للمنتخب الجزائري المدرب مجيد بوقة بدلاً من جمال بلماضي.