سيخوض منتخب السعودية مباراة مهمة غدًا تحت قيادة المدرب الفرنسي لورينت بونادي ضد منتخب فلسطين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس العرب.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع:

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: “محمد الربيعي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، بدر منشي، تركي العمار، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

وتُقام المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

بونادي يتحدث قبل مواجهة فلسطين:

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني لـ منتخب السعودية المشارك في بطولة كأس العرب، أنه ليس نادمًا على استدعاء الشباب لتمثيل الأخضر في البطولة المقامة حاليًّا في قطر.

وتحدث بونادي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب فلسطين قائلًا: “اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء”.

وأضاف بونادي: “لم أندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج”.

وتابع مدرب الأخضر: “فترة الإعداد قصيرة جدًّا، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية”.