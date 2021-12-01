يترقب الجمهور التشكيلة التي سيدفع بها المدرب لورينت بونادي مدرب منتخب السعودية في بطولة كأس العرب، لمواجهة منتخب الأردن مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع

وسيكون تشكيل الأخضر المتوقع مكونًا من: “محمد الربيعي بحراسة المرمى، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، متعب الحربي، خليفة الدوسري، نايف الماس، مشعل الصبياني، بدر منشي، حامد الغامدي، هيثم عسيري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان”.

ويتولي لورينت بونادي مساعد الفرنسي هيرفي رينارد، مسؤولية إدارة الأخضر خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، وسط طموحات بظهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز وتحقيق اللقب.

الأخضر في المجموعة الثالثة

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، المغرب، الأردن وفلسطين.