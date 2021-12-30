سقط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي برايتون بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي ضد برايتون:

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو أحرز هدف التقدم لـ البلوز من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء الفريق اللندني مما أعطى الفرصة لفريق برايتون للبحث عن إحراز هدف التعادل.

ونجح برايتون في إحراز هدف التعادل القاتل عبر لاعبه الإنجليزي المخضرم داني ويلبيك في الدقيقة الـ91 بضربة رأسية مخادعة.

وأصبح رصيد تشيلسي بعد التعادل 42 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد برايتون 24 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة قوية أمام ليفربول:

وسيواجه البلوز، فريق ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بينما يواجه برايتون فريق إيفرتون الأحد.