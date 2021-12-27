أوضح القانوني خالد الشعلان أنه في حال قرر المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الجديد رفع قضية على ناديه السابق النصر لإثبات أن انتقاله إلى الاتحاد سليم من الناحية القانونية، سوف يتضرر النصر من الناحيتين القانونية والمالية.

خالد الشعلان :

قد يتوجه "حمدالله" لغرفة فض المنازعات ويرفع قضية ليثبت أن الفسخ كان غير قانوني ليحصل على هذه الأشياء ..

الحصاد الرياضي …@k_alsh3laan pic.twitter.com/54jL70gRbF

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 26, 2021

النصر فسخ عقد حمدالله لأسباب مشروعة

وكان النصر أعلن يوم 23 نوفمبر الماضي عن أنه فسخ العقد مع اللاعب المغربي لأسباب قانونية ومشروعة.

ماذا سيجني اللاعب المغربي في حال رفع قضيته ؟

وقال الشعلان خلال حديثه في برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية إن اللاعب المغربي من حقه التوجه لغرفة فض المنازعات ورفع قضية لإثبات أن النصر فسخ عقده بشكل غير مشروع من الناحية القانونية.

وأشار إلى أن لاعب الاتحاد الجديد سوف يحصل على تعويض من النصر بالإضافة لباقي مستحقات عقده مع النصر الذي كان مستمرًا حتى صيف عام 2022.

وأضاف الشعلان أنه في حال نجح النصر إثبات أن فسخ عقد اللاعب حمدالله كان لسبب مشروع فسوف يدفع اللاعب المغربي 84 مليون ريال وهي قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى إعفاء النصر من سداد باقي مستحقات اللاعب.