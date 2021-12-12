أضاف تطبيق توكلنا خدمة مهمة جديدة تخص الموظفين والمعلمين في المملكة، حيث يمكنهم من خلالها معرفة كافة تفاصيل البيانات الوظيفية.

وأوضح تطبيق توكلنا أنه أصبح ‏بإمكان المعلمين والموظفين الآن معرفة كافة تفاصيل البيانات الوظيفية مثل (السلم الوظيفي، المرتبة، تاريخ بداية الخدمة، الرقم الوظيفي، رقم القرار.. وغيرها).

الاستفادة من الخدمة

وأضاف: “كما يمكّن من مشاركة بطاقة العمل وطلب تصحيح البيانات. ‏ويمكن الوصول لهذه الخدمة عبر الخطوات التالية: الخدمات ثم الخدمات العامة ثم تجويد البيانات”.

وعن طريقة استخدام هذه الميزة، فإنه يمكنك الدخول عبر (الخدمات) ثم (الخدمات العامة) ثم (تجويد البيانات).

ما هو تطبيق توكلنا

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎